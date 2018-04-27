Создание образовательного портала

Всем доброго времени суток есть сайт http://www.zivchik.ru/ нужно поправить валидность html и ccs по w3.org, и настроить 2 модуля ( Вы просматривали и Отзывы о магазине)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется front-end developer для верстки образовательного портала, который обладает достаточно свободным временем в данный момент и готов погрузиться в разработку. ES6 + React или Angular. Все подробности напишу в личные сообщения. Главное требование для разработчика - это территориальное нахождение в Минске, Беларусь. Заявки будут рассматриваться только от кандидатов проживающих в Минске. Хорошее финансирование.
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