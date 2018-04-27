Разработка крупного портала

Описание проекта

Нужен разработчик/верстальщик на выполнение крупного проекта: площадка для общения: анонимного чат с девушками.

Это тестовый проект. Дальше будут еще серьезные работы, еслиисполнитель будет делать в срок.

Нужно сделать портал не просто очередным в рунете, а придумать большой плюс, преимущественное отличие. Может функцию какую-то или особенное оформление.

Требования

1.Выполнение в оговоренные сроки и даже раньше. Буду проверять результаты каждый день. Если пойму, что тупо не выполняете, отстраняю от проекта.

2.Четкое соответствие заданным требованиям в ТЗ и при этом креативизм. Хотелось бы получить развернутое мнение разработчика/верстальщика об улучшении проекта. Создании возможных функций и тд

3.Понимание, что мы работаем на перспективу. То есть не параллельное ведение еще 10 проектов, а ваша полная отдача для этого проекта.

4.связь в Telegram предпочтительнее