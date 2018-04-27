Привязяать систему оплаты epay

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Нужно привязать систему оплаты, сама натяжка на wordpress уже есть.Нужно сделать только саму форму и учесть возможность перевода через админ. панель. 

docs.google.com/document/...

6 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад