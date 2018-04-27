Вывести и настроить графики как на tradingview.com

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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Как я понял графики дает на https://www.tradingview.com/trading-terminal/ по АПИ 

дают как информер или как торговый терминал или как то еще 

нам надо вывести графики на сайте нашем, что была возможность сохранять на графиках что нарисовали, ставить уведомления 

что это я не знаю торговый терминал функции или расширенный информер. 

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6 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)