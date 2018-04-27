Вывести и настроить графики как на tradingview.com

Как я понял графики дает на https://www.tradingview.com/trading-terminal/ по АПИ

дают как информер или как торговый терминал или как то еще

нам надо вывести графики на сайте нашем, что была возможность сохранять на графиках что нарисовали, ставить уведомления

что это я не знаю торговый терминал функции или расширенный информер.

cообщите цену и сроки