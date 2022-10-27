Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам приложение на JavaFX либо завернуть и отладить html/js/css-верстку через web-view (приложение небольшое, экраны похожи между собой). ...
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- $130JavascriptHTMLCSSJavaJavaFXВерстка приложенияHTML-верстка3 заявкиОткрыт19 дней назад
- $160
Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам кроссплатформенное приложение-лаунчер и показать эндпоинты, куда подвязывать функционал (приложение на Java есть, а вот в интерфейсы ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 дня назад
- $100
Сверстать приложение под ios и андроид, макеты есть, только верстка без бэкендаAndroidiOSПриложение для iOSВерстка приложенияHTML-верстка22 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо сверстать приложение на React Native, для дальнейшей публикации в Play Market и App Store.Дизайн: [url=https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/Maldives-Reef-Life?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=HlX12QQoK6uGJEOx-1]https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/Maldives-Reef-Life?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=HlX12QQoK6uGJEOx-1[/url]HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо сверстать приложение на React Native, для дальнейшей публикации в Play Market и App Store. Дизайн: https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/Maldives-Reef-Life?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=HlX12QQoK6uGJEOx-1Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо сверстать приложение на React Native, дизайн тут: [url=https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/Maldives-Reef-Life?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=HlX12QQoK6uGJEOx-1]https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/...[/url]Закрыт6 месяцев назад
- $300
[b]Цель:[/b]Сделать игру под ios и опубликовать в app store на наш аккаунт разработчика [b]Структура экранов:[/b] [list] [*]Сплешскрин - загрузка игры [*]Меню [*]Правила. Открывается страница справилами [*]Уровни. Можно выбрать уровень игры [*]Политика. Открывается сайт в ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужно сверстать приложение, подключить api и опубликовать в GooglePlay/AppStore Рассматриваю разработчиков с коммерческим опытом более 1 года При отклике обязательно присылайте ссылку на git. Кандидатам вышлю подробное тех.задание P.S. Ищем только частного разработчика. Аутстафф, аутсорс и прочее не ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $65
Макеты в приложении. Сверстать моб версию и сделать портирование под деск. Бюджет 65 долларов. Оплата по фактуВерстка приложенияHTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- $200
Необходимо сверстать приложение по макету в фигме. Экранов примерно 10, макет предоставлю по запросу. Бюджет обсуждаетсяМобильные приложения16 заявокЗакрытгод назад
Нужна верстка и программирование по примеру внедренного продукта еще 7-ми продуктов в уже разработанном приложении для iOS. Предоставляем макеты в Figma. Интересует цена и сроки.iOSПриложение для iOSFigmaВерстка приложенияHTML-верстка9 заявокЗакрытгод назад
Необходимо: [list][*]создать приложение на стеке React Native. Протокол взаимодейaствия с бэкэндом MQTT - на этапе разработки задать broker.emqx.io Действия выполняют публикацию по MQTT; Данные, отображаемые на экранах, - подписка MQTT; Топики публикации согласуются на этапе ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
Добрый вечер есть отрисованый дизайн нужно сделать верстку под андроидAndroidВерстка приложенияHTML-верстка24 заявкиЗакрыт2 года назад
- $195
На SWIFT'e:- Нужно сверстать приложение, с нацелом, что данные будут браться с Firebase, с json формата, обсчитываться алгоритмом и отображаться.Подробности сброшу откликнувшимся.Закрыт2 года назад
- $204
На первом этапе, нужно сверстать приложение для часов Apple Watch, реализовать алгоритм обработки данных и имплементировать с куском самопального пакета данных json для проверки.На втором этапе нужно сделать синхронизацию данных с iOS приложением, которое уже ...iOSВерстка приложенияЗакрыт2 года назад
- $200
Требуется помощь с версткой приложения на Flutter.Нужно поправить/добавить верстку в существующем приложении по макетам из Фигмы.Объем работы: около 7 страниц.АПИ для приложения УЖЕ реализовано.Также есть Html верстка всех страниц Дизайн в аттачеМобильные приложения9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна верстка макетов на Flutter с разбитием по компонентам и скринам с привязкой к роутингу https://www.figma.com/file/tNQWiWCiFc05vKlpVwSGtv/Let's-Share?node-id=0%3A1 Никаких других взаимодействий нет (с внешним API).FlutterВерстка макетаВерстка приложенияМобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуются верстальщики с опытом верстки приложений - не лендинг. Опыт - обязателен. Портфолио - обязательно. Работа не разовая - проект большой. Подписание NDA - обязательно.React.jsВерстка приложенияHTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Верстка на основе макета Figma Опыт верстки многоуровневых приложений с пониманием качественной адаптации на различных разрешениях - обязателен Наличие портфолио выполненных работ - обязателен Готовность работы на условиях подписания НДА - обязательноHTML-верстка9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сверстать приложение на 10 экранов Срочно сроки 3 дня [url=https://www.figma.com/file/QvvY9ESpXu3AtUA2MdiEeIja/sport?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/QvvY9ESpXu3AtUA2MdiEeIja/sport?node-id=0%3A1[/url]Верстка приложенияHTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад