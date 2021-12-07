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  • Верстка приложения на JavaFX (функционал и макеты имеются)

    $130

    Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело.  Требуется сверстать по макетам приложение на JavaFX либо завернуть и отладить html/js/css-верстку через web-view (приложение небольшое, экраны похожи между собой). ...

    JavascriptHTMLCSSJavaJavaFXВерстка приложения
    HTML-верстка3 заявки
    Открыт
    19 дней назад

  • Верстка приложения на JavaFX (функционал и макеты имеются)

    $160

    Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам кроссплатформенное приложение-лаунчер и показать эндпоинты, куда подвязывать функционал (приложение на Java есть, а вот в интерфейсы ...

    JavaJavaFXВерстка приложения
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 дня назад

  • Программа для курсового проекта на java

    Добрый день. Нужно реализовать приложение для курсового проекта на языке Java. Необходимо работать с JDBC (MySQL), JavaFX, java.net (TCP/ip). Тема: Система расчёта заработной платы и годовых премиальных. Подробное описание в закреплённом файле. Возьмётесь?

    MySQLJavaJavaFX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 дня назад

  • Добавить новый функционал готовому приложению

    Исправить баг в имеющемся приложении. Нужно добавить/изменить один функционал в уже готовой программе. Программа не большая, основная задача - конвертация XML файла в JSON формат. Подробности при заказе. Использованные технологии: java, javafx.

    JavaJavaFX
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Сверстать desktop по готовому дизайну

    $150

    Стек: JavaFX Нужен человек который сможет помочь сверстать по готовому дизайну desktop приложение и помочь связать с бэком вот ссылка на фигму: https://www.figma.com/file/tG6R4Szn5X4db3N8yvOhBf/Robot-for-redemptions?node-id=0%3A1

    FigmaJavaFX
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Java FX Project(kahoot game)

    $13

    Вы будете реализовывать программу для серверной и клиентской части, то есть приложение, которое будет обрабатывать размещенную многопользовательскую клиентско-серверную онлайн-игру. Программа должна работать в среде JavaFX. https://docs.google.com/document/d/1fGchFIRv0qg3m1on9KohRRmripgMOcBPZ7CNBqBf2PQ/edit?usp=sharing

    JavaJavaFX
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Simple Kahoot on JavaFx(for students)

    $9

    Create Kahoot on JavaFx like this https://youtu.be/rJRTSWBEaUA. All the requirements on the video. Resources: https://drive.google.com/file/d/1Xrwzc3FfFKYnF_855ZkD9mcewjZTCBII/view?usp=sharing QA for the Project - Can I use Scene Builder ? - You are not allowed to use Scene Builder on the Project 2. ...

    JavaFX
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проект javafx

    https://www.youtube.com/watch?v=rJRTSWBEaUA Все данное можно увидеть в данном видео. Обсуждение можно сделать в дискорде. Проект на половину готов уже. Осталось доделать.

    JavaFX
    Архитектура зданийнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Программа на Java/JavaFX + Sql

    Реализовать программу на языке Java. Требования к базе данных: СУБД MySQL, состоит из одной таблицы. Таблица содержит 6 полей. Название и содержание таблицы для каждого варианта свои (определены ниже). Требования к клиенту: GUI интерфейс, реализованный на JavaFX. Взаимодействует с сервером по ...

    MySQLJavaJavaFXSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Лабораторная по Java/JavaFX + Sql

    $25

    Реализовать программу на языке Java. Требования к базе данных: СУБД MySQL, состоит из одной таблицы. Таблица содержит 6 полей. Название и содержание таблицы для каждого варианта свои (определены ниже). Требования к клиенту: GUI ...

    MySQLJavaJavaFXSQL
    Лабораторные работынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение на Java для Gmail

    Цель приложения состоит в том, чтобы выполнять задачи, связанные с почтовой программой. Оно позволит пользователю создавать, отправлять, получать и хранить сообщения электронной почты, взаимодействуя со стандартным сервером электронной почты через Интернет.  Дизайн - как в существующих клиентских ...

    MySQLJavaJavaFX
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение на JavaFX + База данных

    Необходимо сделать приложение используя Scene Builder и разметку TabPane как основную с 14ю вкладками. В каждой вкладке будет находится таблицы как просто на разметке, так и на разметке Accordion согласно приложенному образцу. Колонки таблицы должны будут хранить ...

    MySQLJavaFX
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Задание на JavaFX

    1) Необходимо сделать приложение используя SceneBuilder и разметку TabPane как основную. В приложении должно быть две вкладки. В первой вкладке должна находиться таблица, с колонками Имя и Фамилия, заносить данные в таблицу можно по клику мыши, выбирая ячейку ...

    JavaFX
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Приложение на JavaFX

    Необходимо сделать приложение используя Scene Builder и разметку TabPane как основную с 12ю вкладками. В каждой вкладке будет находится таблицы как просто на разметке, так и на разметке Accordion согласно приложенному образцу. Колонки таблицы должны будут хранить ...

    JavaFX
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Ошибка компиляции Java

    Ошибка компиляции на стартовых этапах создания медиа-плеера. Видимо я неправильно встариваю модуль javafx sdk или еще что.... Про ошибки на указанных линиях я в курсе, например про ошибку с путем файла или с обьектом в мейне, ...

    JavaJavaFX
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение Java+JavaFX (Словари основанные на деревьях или хештаблицах

    Найти в тексте все аббревиатуры (за таковые считать слова, состоящие только из заглавных букв, не длиннее 5 символов). Вывести информацию в виде аббревиатуры –&gt; сколько раз встречается. Данную задачу вам необходимо будет выполнить как со стандартными классами из библиотеки ...

    JavaJavaFX
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад