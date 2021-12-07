Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам приложение на JavaFX либо завернуть и отладить html/js/css-верстку через web-view (приложение небольшое, экраны похожи между собой). ...
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- $130HTML-верстка3 заявкиОткрыт19 дней назад
- $160
Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам кроссплатформенное приложение-лаунчер и показать эндпоинты, куда подвязывать функционал (приложение на Java есть, а вот в интерфейсы ...JavaJavaFXВерстка приложенияЗакрыт3 дня назад
Добрый день. Нужно реализовать приложение для курсового проекта на языке Java. Необходимо работать с JDBC (MySQL), JavaFX, java.net (TCP/ip). Тема: Система расчёта заработной платы и годовых премиальных. Подробное описание в закреплённом файле. Возьмётесь?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 дня назад
Исправить баг в имеющемся приложении. Нужно добавить/изменить один функционал в уже готовой программе. Программа не большая, основная задача - конвертация XML файла в JSON формат. Подробности при заказе. Использованные технологии: java, javafx.Закрытгод назад
- $150
Стек: JavaFX Нужен человек который сможет помочь сверстать по готовому дизайну desktop приложение и помочь связать с бэком вот ссылка на фигму: https://www.figma.com/file/tG6R4Szn5X4db3N8yvOhBf/Robot-for-redemptions?node-id=0%3A1FigmaJavaFXHTML-верстка8 заявокЗакрыт2 года назад
- $13
Вы будете реализовывать программу для серверной и клиентской части, то есть приложение, которое будет обрабатывать размещенную многопользовательскую клиентско-серверную онлайн-игру. Программа должна работать в среде JavaFX. https://docs.google.com/document/d/1fGchFIRv0qg3m1on9KohRRmripgMOcBPZ7CNBqBf2PQ/edit?usp=sharingРазработка игр2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $9
Create Kahoot on JavaFx like this https://youtu.be/rJRTSWBEaUA. All the requirements on the video. Resources: https://drive.google.com/file/d/1Xrwzc3FfFKYnF_855ZkD9mcewjZTCBII/view?usp=sharing QA for the Project - Can I use Scene Builder ? - You are not allowed to use Scene Builder on the Project 2. ...JavaFXПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
https://www.youtube.com/watch?v=rJRTSWBEaUA Все данное можно увидеть в данном видео. Обсуждение можно сделать в дискорде. Проект на половину готов уже. Осталось доделать.JavaFXАрхитектура зданийнет заявокЗакрыт2 года назад
Реализовать программу на языке Java. Требования к базе данных: СУБД MySQL, состоит из одной таблицы. Таблица содержит 6 полей. Название и содержание таблицы для каждого варианта свои (определены ниже). Требования к клиенту: GUI интерфейс, реализованный на JavaFX. Взаимодействует с сервером по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Клиент-серверное приложение на java. Сервер в консоли, клиент - на JavaFx. Тема управление кадровой политикой предприятия.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $25
Реализовать программу на языке Java. Требования к базе данных: СУБД MySQL, состоит из одной таблицы. Таблица содержит 6 полей. Название и содержание таблицы для каждого варианта свои (определены ниже). Требования к клиенту: GUI ...Лабораторные работынет заявокЗакрыт2 года назад
Лабораторная работа JavaFX. Параллельные и распределенные вычисленияJavaFXЛабораторные работы2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна максимально простая программа на JavaFX, по заполнению сметы на ремонт автомобиля, и нужно сделать так, что бы данные подтягивались из базы данных MySQL её тоже надо сделатьMySQLJavaFXБазы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Цель приложения состоит в том, чтобы выполнять задачи, связанные с почтовой программой. Оно позволит пользователю создавать, отправлять, получать и хранить сообщения электронной почты, взаимодействуя со стандартным сервером электронной почты через Интернет. Дизайн - как в существующих клиентских ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать приложение используя Scene Builder и разметку TabPane как основную с 14ю вкладками. В каждой вкладке будет находится таблицы как просто на разметке, так и на разметке Accordion согласно приложенному образцу. Колонки таблицы должны будут хранить ...MySQLJavaFXБазы данных1 исполнительЗакрыт3 года назад
1) Необходимо сделать приложение используя SceneBuilder и разметку TabPane как основную. В приложении должно быть две вкладки. В первой вкладке должна находиться таблица, с колонками Имя и Фамилия, заносить данные в таблицу можно по клику мыши, выбирая ячейку ...JavaFXПрикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать приложение используя Scene Builder и разметку TabPane как основную с 12ю вкладками. В каждой вкладке будет находится таблицы как просто на разметке, так и на разметке Accordion согласно приложенному образцу. Колонки таблицы должны будут хранить ...JavaFXЗакрыт4 года назад
Ошибка компиляции на стартовых этапах создания медиа-плеера. Видимо я неправильно встариваю модуль javafx sdk или еще что.... Про ошибки на указанных линиях я в курсе, например про ошибку с путем файла или с обьектом в мейне, ...Закрыт3 года назад
Найти в тексте все аббревиатуры (за таковые считать слова, состоящие только из заглавных букв, не длиннее 5 символов). Вывести информацию в виде аббревиатуры –> сколько раз встречается. Данную задачу вам необходимо будет выполнить как со стандартными классами из библиотеки ...Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Написать игру сапер с шестиугольными клетками, использовать javafx и mvc.Разработка игр1 исполнительЗакрыт4 года назад