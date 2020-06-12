Ошибка компиляции Java

Ошибка компиляции на стартовых этапах создания медиа-плеера. Видимо я неправильно встариваю модуль javafx sdk или еще что....

Про ошибки на указанных линиях я в курсе, например про ошибку с путем файла или с обьектом в мейне, они тут второстепенные.