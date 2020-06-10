Найти или создать макрос для Outlook 2016, который будет не задерживать отправку всех сообщений на определенное время, как это имеет место быть в штатной возможности программы, а - отправляет письма из папки "исходящие" по определенному алгоритму: например, первые 10 сразу, а остальные - с интервалом между отправками каждого письма в 3-4 мин.