Нужна программа для отображения участков автодорог

Нужна программа (платформа) для внесения и учету всех необходимых данных по конкретным объектам (участкам автодорог), с возможностью их дальнейшего отображения.

Интерактивная карта платформы (сайта) должна будет иметь возможность функционального взаимодействия с отрезком дороги на карте, с отображением необходимой информации в всплывающем окне. Платформа, где будет отображаться карта автодорог будет иметь возможность масштабирования. Карта будет создана на базе Yandex или Google.

При нанесении мышкой на компьютере или пальцем на смартфоне на любой отрезок дороги, всплывает окно, с данными по участку (наименование, размер и т.д.) Необходима регистрация и авторизация учетных записей. Регистрация нового пользователя должна быть из админ(головного) доступа Слайды прилагаются