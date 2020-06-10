Работа с API в Python

Привет всем! Я - стартапер. Сейчас я готовлю проект для бронирования номеров в отеле. Мне нужно связать бронирование на сайте и в терминале с помощью сервиса Bnovo. Документация с API у меня имеется. Тому, кто сделает заказ я предлагаю сотрудничать с нами.