Разработка бота ВК для логгирования удаляемых и редактируемых сообщени

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Закрыт4 заявки625 просмотров

Здравствуйте, ищу программиста, готового разработать бота-логгера

Задача бота: Он должен логировать удаление и редактирование сообщений ОТ ИМЕНИ СООБЩЕСТВА в диалогах группы и выдавать логи в личку определённого ВК аккаунта

Принцип работы:

1) Администратор сообщества удаляет/редактирует сообщение из диалога с пользователем X

2) Бот фиксирует это и выдаёт лог, в котором содержится следующее: 1) группа, где удалили/отредактировали сообщение 2) Исходное сообщение до удаления/редактирования

Сообществ, к которым должен быть подключён бот, максимум 30 штук.

5 лет назад
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