Нужно создать парсер бот на языке программирования Python

Добрый день!

Требуется создать парсера бота, который будет сканировать сайт, и когда в определённых разделах сайта будет появляться новый блок, будет отправлять сообщение в телеграмме, у бота должны быть функции:

• Подписка

• Отписка

Бот должен быть написан на языке Python, работать без предоплаты, все деньги по окончанию заказа.

Все подробности в лс