Сделать сборку браузера с определенными настроками

Необходимо сделать сборку браузера, на базе Firefox или Chrome, портативной версии.

В сборку нужно "зашить" пароли от определенных сайтов, что бы сотрудник мог скачать сборку и работать с порталами не зная логина и пароля.

Если какой то сайт разлогинился, логин и пароль подставляются автоматически.