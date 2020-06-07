Шаблон для ZennoPoster

Добрый день!Требуется шаблон под зеннопостер для мамбы.Суть - в мамбе есть «объявления».Задача: постинг объявления по определённому городу с поддержкой рандомизации, возможно прокси и каптчи (там гугл капча), если это потребуется. Объявление требует так же клика по активной ссылке (модерация).Два алгоритма. 1) постинг одного и того же объявления с поддержкой рандомизации текста если «старое» объявление уползло с 1 или 2 страницы (указывать).2) постинг с разных почт из пула почт рандом и через разные прокси.