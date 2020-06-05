Доработать рассылки WhatsApp

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка569 просмотров

Нужно сделать следующее на битриксе. (это не должно влиять на функционал других рассылок, например смс, емэил и т.д.) или отдельным скриптом с веб-интерфейсом.

Все подробности в ТЗ

Пишите стоимость, за которую вы реально готовы это реализовать, пожалуйста.

Срок – 7 дней.

5 лет назад
kkrylov
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Аким
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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