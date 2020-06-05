нужно в режиме онлайн накодить проект по заданию длительность проекта 1 час. задание будет доступно перед началом, но есть документация, примеры и описание того что будет подробнее в лс после ставки пожалуйста ...
Доработать рассылки WhatsApp
Нужно сделать следующее на битриксе. (это не должно влиять на функционал других рассылок, например смс, емэил и т.д.) или отдельным скриптом с веб-интерфейсом.
Все подробности в ТЗ
Пишите стоимость, за которую вы реально готовы это реализовать, пожалуйста.
Срок – 7 дней.
Заявки фрилансеров
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