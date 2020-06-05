Софт для накрутки зрителей YouYube

Написать программу, которая в многопотоковом режиме будет смотреть онлайн-трансляцию на Ютубе через прокси-сервер.

Задача – накрутка зрителей (ботов).

Программа должна иметь :

1) поле для ввода URL стрима

2 )поле для прокси в формате IP: port

3) кнопки запуска и остановки

4) поле для установки количества зрителей

В программу нужно вставить пакет из 1000 прокси-серверов. Если какой-нибудь из них не работает, программа должна пропускать его и продолжать работать. Изменения количества зрителей должно происходить без необходимости перезапуска работы программы. Программа должна умеренно потреблять ресурсы. Цена договорная.