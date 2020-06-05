1) Парсим гугл: на входе нужно использование прокси, возможность задавать большой объем запросов, а также диапазон количества картинок, которые будут парситься (например, я указываю 1 раз от 30 до 50, и для каждого запроса будет ...
Софт для накрутки зрителей YouYube
Написать программу, которая в многопотоковом режиме будет смотреть онлайн-трансляцию на Ютубе через прокси-сервер.
Задача – накрутка зрителей (ботов).
Программа должна иметь :
1) поле для ввода URL стрима
2 )поле для прокси в формате IP: port
3) кнопки запуска и остановки
4) поле для установки количества зрителей
В программу нужно вставить пакет из 1000 прокси-серверов. Если какой-нибудь из них не работает, программа должна пропускать его и продолжать работать. Изменения количества зрителей должно происходить без необходимости перезапуска работы программы. Программа должна умеренно потреблять ресурсы. Цена договорная.
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