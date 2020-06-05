Софт для накрутки зрителей YouYube

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Закрытнет заявок497 просмотров

Написать программу, которая в многопотоковом режиме будет смотреть онлайн-трансляцию на Ютубе через прокси-сервер.  

Задача – накрутка зрителей (ботов). 

Программа должна иметь : 

1) поле для ввода URL стрима 

2 )поле для прокси в формате IP: port 

3) кнопки запуска и остановки 

4) поле для установки количества зрителей 

В программу нужно вставить пакет из 1000 прокси-серверов. Если какой-нибудь из них не работает, программа должна пропускать его и продолжать работать. Изменения количества зрителей должно происходить без необходимости перезапуска работы программы. Программа должна умеренно потреблять ресурсы. Цена договорная. 

5 лет назад
guest_15913022274749
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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