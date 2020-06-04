Есть запись в одну строку, бренд и номер товара пишутся в начале строки и отделены друг от друга | разделителем. Необходимо в отдельную колонку продублировать бренд и в отдельную номер товара.
Разработать Telegram бот
Необходимо разработать бот для Telegram. По функционалу обычный вопрос-ответ без каких-либо генераций документов и т.д.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нам нужен специалист со знаниями программы бит финанс, который будет сопровождать настройки. В подчинении будет человек, который будет выполнять поставленные задачи. Необходимо запустить программу в кротчайшие сроки.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для диплома необходима программа "автоматизированное рабочее место продавца автомобилей в автосалоне". Программа должна работать с базами данных: покупатели, автомобили, сотрудники. Необходимый функционал: 1) Заказ клиента на автомобиль 2) Реализация автомобилей ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать макросы для Гугл таблицы. Берем к примеру лист с названием "поступления" А1 - 10000 Б1 название листа(с выпадающего списка или сами указываем, может к примеру на других листах указать какой-то код ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сама задача ниже, необходимо написать рабочий оригинальный код с комментариями и пояснениями, протестировать. Задача ниже) Спасибо за отклик) Задача Дано поле 10 х 10 позиций. Нумерация позиций по горизонтали и по вертикали начинается ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать на C++ симулятор слот-машины (как Однорукий бандит). Есть описание игры, требуется реализация в виде программы Windows. Только для тестирования и расчета статистических характеристик, графической разработки не требуется. Есть готовая программа, настроенная для другой ...Закрыт5 лет назад
- $15
Нужно выполнить задание для лабораторной работы на языке Pascal в среде lazarus. Суть задания нужно написать программу содержащую иерархию классов(наследование) Т,е нужно разбираться в ОП. Более подробно в ЛС или через телеграмм ...Закрыт5 лет назад
Задача: 1. Копирование (по оформленной подписки) только первой сделки поставщика сигналов с лотом равным установленному % от депозита подписчика (пример есть у Tradingview). Например провайдер открыл сделку с лотом равным 0,01 , у подписчика ...Закрыт5 лет назад
- $9
Компьютер для работы – обязательно от apple. Поскольку потребуется программа www.omnigroup.com/omnigra... Цена по договоренности. Оплата на webmoney что нужно сделать: Есть исходный файл для OmniGraffle (этот ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, есть рабочий код на Arduino Uno. С использованием Voice recognition, mp3, gsm. Короче говоря простая сигнализация с голосовым помощником. Не могу подключить gsm к остальному. Отдельно - работает нормально. Какие-то проблемы с Serial скорее ...Закрыт5 лет назад