Разработать Telegram бот

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Закрыт25 заявок641 просмотр

Необходимо разработать бот для Telegram. По функционалу обычный вопрос-ответ без каких-либо генераций документов и т.д.

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