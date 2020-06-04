WPF приложение для терминала самообслуживания

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки607 просмотров

Задача проекта: верстка интерфейса WPF приложения под ОС Windows согласно предоставленному дизайну, а также разработка бизнес-логики и функционала по взаимодействию с сервером.

Старт проекта: ASAP.

 

Область применения: терминал самообслуживания

Общее кол-во экранов: 22 (из них 4 состатической информацией)

Общее кол-во гридов: 5

Общее кол-во кнопок: 27

Общее кол-во выпадающих списков: 2

Общее кол-во используемых внешних REST АПИ методов: 7

 

Детальное ТЗ предоставим после прохождения технического интервью.

 

Спасибо!

5 лет назад
guest_15912747321269
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
52 года
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • С#

    С# Здравствуйте, хочу предложить вам разработать бэкенд для проекта на с#. Это кошелек  для криптовалюты с мессенджером. Готовы за это взяться ?

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция АмоСрм и Бизон365

    Прошу указывать Вашу стоимость и срок реализации в отклике! Спасибо! Общая схема взаимодействия (все эти возможности есть в Апи): см скрин Схема... Подписка происходит на сайте – пользователь оставляет ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать Telegram бот

    Необходимо разработать бот для Telegram. По функционалу обычный вопрос-ответ без каких-либо генераций документов и т.д.

    Прикладное ПО25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подсказать формулу Excel

    Есть запись в одну строку, бренд и номер товара пишутся в начале строки и отделены друг от друга | разделителем. Необходимо в отдельную колонку продублировать бренд и в отдельную номер товара.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сопровождение бит финанс

    Добрый день. Нам нужен специалист со знаниями программы бит финанс, который будет сопровождать настройки. В подчинении будет человек, который будет выполнять поставленные задачи. Необходимо запустить программу в кротчайшие сроки.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать программу

    Для диплома необходима программа "автоматизированное рабочее место продавца автомобилей в автосалоне".  Программа должна работать с базами данных: покупатели, автомобили, сотрудники. Необходимый функционал:  1) Заказ клиента на автомобиль 2) Реализация автомобилей ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макросы для Google таблиц(EXCEL)

    Нужно создать макросы для Гугл таблицы. Берем к примеру лист с названием "поступления" А1 - 10000 Б1 название листа(с выпадающего списка или сами указываем, может к примеру на других листах указать какой-то код ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • С++. Необходимо выполнить задание с соблюдением требований

    Сама задача ниже, необходимо написать рабочий оригинальный код с комментариями и пояснениями, протестировать. Задача ниже) Спасибо за отклик) Задача Дано поле 10 х 10 позиций. Нумерация позиций по горизонтали и по вертикали начинается ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка программы-симулятора слот игры по готовому ТЗ и прототипу

    Необходимо разработать на C++ симулятор слот-машины (как Однорукий бандит). Есть описание игры, требуется реализация в виде программы Windows. Только для тестирования и расчета статистических характеристик, графической разработки не требуется. Есть готовая программа, настроенная для другой ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • ОП Pascal наследование, иерархия классов

    $15

    Нужно выполнить задание для лабораторной работы на языке Pascal в среде lazarus. Суть задания нужно написать программу содержащую иерархию классов(наследование) Т,е нужно разбираться в ОП. Более подробно в ЛС или через телеграмм ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад