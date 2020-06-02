Необходимо разработать бот для Telegram. По функционалу обычный вопрос-ответ без каких-либо генераций документов и т.д.
Интеграция АмоСрм и Бизон365
Прошу указывать Вашу стоимость и срок реализации в отклике! Спасибо!
Общая схема взаимодействия (все эти возможности есть в Апи): см скрин Схема...
Подписка происходит на сайте – пользователь оставляет телефон и имя.
Подписчик в Бизоне создается с помощью формы Бизона для Lp: см скрин 2
Далее Бизон генерирует персональную ссылку на доступ в комнату.
ТекстБэк создает сделку в Неразобранном в Амо. Заполняется только номер телефона.
Соответственно, необходимо:
При создании подписчика Бизон – через 10 минут
1. Найти сделку в Неразобранном в Амо по номеру телефона (создать, если не находит)
2. Дополнить Именем и Ссылкой (для них уже созданы кастомные поля), добавить Tеги [шоу], [дата вебинара].
После окончания Вебинара:
1. Добавляем в Амо теги времени клиента в вебинарной комнате – [до 30 мин], [> 30 мин], [не был].
По этапам воронки разложит уже робот в Амо.
Заявки фрилансеров
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