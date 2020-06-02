Интеграция АмоСрм и Бизон365

Прошу указывать Вашу стоимость и срок реализации в отклике! Спасибо!

Общая схема взаимодействия (все эти возможности есть в Апи): см скрин Схема...

Подписка происходит на сайте – пользователь оставляет телефон и имя.

Подписчик в Бизоне создается с помощью формы Бизона для Lp: см скрин 2

Далее Бизон генерирует персональную ссылку на доступ в комнату.

ТекстБэк создает сделку в Неразобранном в Амо. Заполняется только номер телефона.

Соответственно, необходимо:

При создании подписчика Бизон – через 10 минут

1. Найти сделку в Неразобранном в Амо по номеру телефона (создать, если не находит)

2. Дополнить Именем и Ссылкой (для них уже созданы кастомные поля), добавить Tеги [шоу], [дата вебинара].

После окончания Вебинара:

1. Добавляем в Амо теги времени клиента в вебинарной комнате – [до 30 мин], [> 30 мин], [не был].

По этапам воронки разложит уже робот в Амо.