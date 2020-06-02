Интеграция АмоСрм и Бизон365

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок354 просмотра

Прошу указывать Вашу стоимость и срок реализации в отклике! Спасибо!

Общая схема взаимодействия (все эти возможности есть в Апи): см скрин Схема...

Подписка происходит на сайте – пользователь оставляет телефон и имя. 

Подписчик в Бизоне создается с помощью формы Бизона для Lp: см скрин 2

Далее Бизон генерирует персональную ссылку на доступ в комнату.

ТекстБэк создает сделку в Неразобранном в Амо.  Заполняется только номер телефона.

Соответственно, необходимо:

При создании подписчика Бизон – через 10 минут

1. Найти сделку в Неразобранном в Амо  по номеру телефона (создать, если не находит)

2. Дополнить Именем и Ссылкой (для них уже созданы кастомные поля), добавить Tеги [шоу],  [дата вебинара].

После окончания Вебинара:

1. Добавляем в Амо теги времени клиента в вебинарной комнате –   [до 30 мин],  [> 30 мин], [не был].

По этапам воронки разложит уже робот в Амо.

5 лет назад
guest_15912596576719
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать Telegram бот

    Необходимо разработать бот для Telegram. По функционалу обычный вопрос-ответ без каких-либо генераций документов и т.д.

    Прикладное ПО25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подсказать формулу Excel

    Есть запись в одну строку, бренд и номер товара пишутся в начале строки и отделены друг от друга | разделителем. Необходимо в отдельную колонку продублировать бренд и в отдельную номер товара.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сопровождение бит финанс

    Добрый день. Нам нужен специалист со знаниями программы бит финанс, который будет сопровождать настройки. В подчинении будет человек, который будет выполнять поставленные задачи. Необходимо запустить программу в кротчайшие сроки.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать программу

    Для диплома необходима программа "автоматизированное рабочее место продавца автомобилей в автосалоне".  Программа должна работать с базами данных: покупатели, автомобили, сотрудники. Необходимый функционал:  1) Заказ клиента на автомобиль 2) Реализация автомобилей ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макросы для Google таблиц(EXCEL)

    Нужно создать макросы для Гугл таблицы. Берем к примеру лист с названием "поступления" А1 - 10000 Б1 название листа(с выпадающего списка или сами указываем, может к примеру на других листах указать какой-то код ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • С++. Необходимо выполнить задание с соблюдением требований

    Сама задача ниже, необходимо написать рабочий оригинальный код с комментариями и пояснениями, протестировать. Задача ниже) Спасибо за отклик) Задача Дано поле 10 х 10 позиций. Нумерация позиций по горизонтали и по вертикали начинается ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка программы-симулятора слот игры по готовому ТЗ и прототипу

    Необходимо разработать на C++ симулятор слот-машины (как Однорукий бандит). Есть описание игры, требуется реализация в виде программы Windows. Только для тестирования и расчета статистических характеристик, графической разработки не требуется. Есть готовая программа, настроенная для другой ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • ОП Pascal наследование, иерархия классов

    $15

    Нужно выполнить задание для лабораторной работы на языке Pascal в среде lazarus. Суть задания нужно написать программу содержащую иерархию классов(наследование) Т,е нужно разбираться в ОП. Более подробно в ЛС или через телеграмм ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Утилита для МТ4

    Задача: 1. Копирование (по оформленной подписки) только первой сделки поставщика сигналов с лотом равным установленному % от депозита подписчика (пример есть у Tradingview). Например провайдер открыл сделку с лотом равным 0,01 , у подписчика ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать стрелочки в файле от программы OmniGraffle

    $9

    Компьютер для работы – обязательно от apple. Поскольку потребуется программа www.omnigroup.com/omnigra... Цена по договоренности. Оплата на webmoney что нужно сделать: Есть исходный файл для OmniGraffle (этот ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад