Проект JAVA (NetBeans,REST, ORM/JPA)

нужно в режиме онлайн накодить проект по заданию

длительность проекта 1 час. задание будет доступно перед началом, но есть документация, примеры и описание того что будет

подробнее в лс после ставки пожалуйста

нужен человек с опытом, а не тот кто думает что справится

из доп условий кодить нужно только в netbeans

задание нужно будет выполнить в понедельник около обеда т.е. будет время на подготовку

предлагайте свою в ставке

всем заранее спасибо!