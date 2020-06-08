Нужно написать небольшую Л.Р. Её суть в документе ниже, вариант 12. Так же потом могу прислать пример работы, сдаланная для 6 варианта (задания одинаковые) Написать нужно на любом удобном вам языке в ...
Написание программы в Java + OpenCV
ТЗ написание серверной части программы.
1. Сама программа на Java + OpenCV, интерфейс на HTML+CSS+JS
2. Ставится несколько камер по разным углам стоянки логистического центра
3. Программа должна объединять картинки с нескольких камер в одну единую картинку – общий вид стоянки логистического
центра.
4. Единая картинка должна иметь схематический вид стоянки логистического центра с обозначением его границ.
5. В программе должна быть админ-панель, которая будет давать возможность схематически обозначать границы стоянки всего
логистического центра.
6. Внутри обозначенных границ стоянки логистического центра, схематически обозначать места индивидуальной парковки для
загрузки/выгрузки автотранспорта.
7. В программе должна быть админ-панель, которая будет давать возможность схематически обозначать границы индивидуальных
парковок для выгрузки/разгрузки, внутри границ всей стоянки всего
логистического центра.
8. Программа должна самостоятельно определять и схематически обозначать свободные и занятые (к примеру: зеленая галочка и красный
крестик) парковочные места для загрузки/выгрузки внутри стоянки логистического
центра
9. Программа должна быть мобильной – с возможность перестройки границ, как общей стоянки, так индивидуальных парковочных мест под
загрузку/выгрузку, что бы ее можно было легко адаптировать под другой
логистический склад.
10. Программа должна поддерживать несколько логистических складов, которые будут работать параллельно друг друга.
11. Данные с камер видеонаблюдения в программе должны обновляться каждые 5 секунд.
12. Данные по свободным/занятым парковочным местам для загрузки/выгрузки должны обновляться каждые 5 секунд.
13. Программа должна быть «мягкой» для внесения дополнительного функционала
14. Сама программа должна функционировать на сервере.
15. Данные с программы будут поступать для сторонних приложений.
Камеры уже приобретены и установлены для написания и тестирования программы.
Камеры беспроводные wi-fi.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Предложение дополнительного заработка. Необходимо написать простые программы в labview. РАБОТА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 8.06.2020 (понедельник) С 14 ДО 15 по мск (ОДИН ЧАС). ПРИМЕРЫ того, что надо будет сделать: 1) Программу, которая ...Закрыт5 лет назад
Мне требуется программа, которая решала бы следующую задачу. У меня есть 10 аккаунтов на Авито, и чтобы пообщаться в чате авито, нужно заходить в каждый аккаунт, а потом выходить и т.д. Это не удобно, поэтому ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт5 лет назад
сделать цикл по времени от 0 до 3.8 с с шагом 0.005с, в котором считать из файла текущие значения nu и epsilon для одной и другой ноги и значения составляющих главного вектора и главного ...Закрыт5 лет назад
Нужно сделать следующее на битриксе. (это не должно влиять на функционал других рассылок, например смс, емэил и т.д.) или отдельным скриптом с веб-интерфейсом. Все подробности в ТЗ Пишите стоимость, за которую ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
нужно в режиме онлайн накодить проект по заданию длительность проекта 1 час. задание будет доступно перед началом, но есть документация, примеры и описание того что будет подробнее в лс после ставки пожалуйста ...Закрыт5 лет назад
Написать программу, которая в многопотоковом режиме будет смотреть онлайн-трансляцию на Ютубе через прокси-сервер. Задача – накрутка зрителей (ботов). Программа должна иметь : 1) поле для ввода URL стрима 2 )поле для ...Закрыт5 лет назад
1) Парсим гугл: на входе нужно использование прокси, возможность задавать большой объем запросов, а также диапазон количества картинок, которые будут парситься (например, я указываю 1 раз от 30 до 50, и для каждого запроса будет ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задача проекта: верстка интерфейса WPF приложения под ОС Windows согласно предоставленному дизайну, а также разработка бизнес-логики и функционала по взаимодействию с сервером. Старт проекта: ASAP. Область применения: терминал самообслуживания Общее ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
С# Здравствуйте, хочу предложить вам разработать бэкенд для проекта на с#. Это кошелек для криптовалюты с мессенджером. Готовы за это взяться ?Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад