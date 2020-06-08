Написание программы в Java + OpenCV

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Закрыт1 заявка966 просмотров

ТЗ написание серверной части программы.

1.      Сама программа на Java + OpenCV, интерфейс на HTML+CSS+JS

2.      Ставится несколько камер по разным углам стоянки логистического центра

3.      Программа должна объединять картинки с нескольких камер в одну единую картинку – общий вид стоянки логистического

центра.

4.      Единая картинка должна иметь схематический вид стоянки логистического центра с обозначением его границ.

5.      В программе должна быть админ-панель, которая будет давать возможность схематически обозначать границы стоянки всего

логистического центра.

6.      Внутри обозначенных границ стоянки логистического центра, схематически обозначать места индивидуальной парковки для

загрузки/выгрузки автотранспорта.

7.      В программе должна быть админ-панель, которая будет давать возможность схематически обозначать границы индивидуальных

парковок для выгрузки/разгрузки, внутри границ всей стоянки всего

логистического центра.

8.      Программа должна самостоятельно определять и схематически обозначать свободные и занятые (к примеру: зеленая галочка и красный

крестик) парковочные места для загрузки/выгрузки внутри стоянки логистического

центра

9.      Программа должна быть мобильной – с возможность перестройки границ, как общей стоянки, так индивидуальных парковочных мест под

загрузку/выгрузку, что бы ее можно было легко адаптировать под другой

логистический склад.

10.  Программа должна поддерживать несколько логистических складов, которые будут работать параллельно друг друга. 

11.  Данные с камер видеонаблюдения в программе должны обновляться каждые 5 секунд.

12.  Данные по свободным/занятым парковочным местам для загрузки/выгрузки должны обновляться каждые 5 секунд.

13.  Программа должна быть «мягкой» для внесения дополнительного функционала

14.  Сама программа должна функционировать на сервере.

15.  Данные с программы будут поступать для сторонних приложений.   

Камеры уже приобретены и установлены для написания и тестирования программы.

Камеры беспроводные wi-fi. 

CSSHTMLJavaJavaScriptOpenCV
5 лет назад
dv4
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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