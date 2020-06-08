Написание программы в Java + OpenCV

ТЗ написание серверной части программы.

1. Сама программа на Java + OpenCV, интерфейс на HTML+CSS+JS

2. Ставится несколько камер по разным углам стоянки логистического центра

3. Программа должна объединять картинки с нескольких камер в одну единую картинку – общий вид стоянки логистического

центра.

4. Единая картинка должна иметь схематический вид стоянки логистического центра с обозначением его границ.

5. В программе должна быть админ-панель, которая будет давать возможность схематически обозначать границы стоянки всего

логистического центра.

6. Внутри обозначенных границ стоянки логистического центра, схематически обозначать места индивидуальной парковки для

загрузки/выгрузки автотранспорта.

7. В программе должна быть админ-панель, которая будет давать возможность схематически обозначать границы индивидуальных

парковок для выгрузки/разгрузки, внутри границ всей стоянки всего

логистического центра.

8. Программа должна самостоятельно определять и схематически обозначать свободные и занятые (к примеру: зеленая галочка и красный

крестик) парковочные места для загрузки/выгрузки внутри стоянки логистического

центра

9. Программа должна быть мобильной – с возможность перестройки границ, как общей стоянки, так индивидуальных парковочных мест под

загрузку/выгрузку, что бы ее можно было легко адаптировать под другой

логистический склад.

10. Программа должна поддерживать несколько логистических складов, которые будут работать параллельно друг друга.

11. Данные с камер видеонаблюдения в программе должны обновляться каждые 5 секунд.

12. Данные по свободным/занятым парковочным местам для загрузки/выгрузки должны обновляться каждые 5 секунд.

13. Программа должна быть «мягкой» для внесения дополнительного функционала

14. Сама программа должна функционировать на сервере.

15. Данные с программы будут поступать для сторонних приложений.

Камеры уже приобретены и установлены для написания и тестирования программы.

Камеры беспроводные wi-fi.