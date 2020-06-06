Лабораторная работа, 1 курс

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки762 просмотра

Нужно написать небольшую Л.Р.

Её суть в документе ниже, вариант 12.

Так же потом могу прислать пример работы, сдаланная для 6 варианта (задания одинаковые)

Написать нужно на любом удобном вам языке в котором присутствуют указатели.

Код максимально простой, без всяких защит от неправильного ввода и т.д.

5 лет назад
student1235
Андрей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

db_Andreevich
Дмитрий 
24 года
6 лет в сервисе
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2 года назад
5 лет назад
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Escrow

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Николай
 
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Станислав
 
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5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
db_Andreevich
Дмитрий 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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