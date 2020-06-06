Написание простых программ в labview

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Закрытнет заявок599 просмотров

Предложение дополнительного заработка. Необходимо написать простые программы в labview.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 8.06.2020 (понедельник) С 14 ДО 15 по мск (ОДИН ЧАС).

ПРИМЕРЫ того, что надо будет сделать:

1) Программу, которая выводит в текстовые файл положительные четные числа, не превосходящие N.

2) Программу, которая принемает от пользователя строковое значение в одном цикле, передает в другой. Другой цикл сохраняет полученный текст в файл. Программа должна корректно отрабатывать выход.

3) Программу, выводящую на xy-graph экспоненту и гамма-функцию.

Ещё примеры на фото

ВСЕГО ТАКИХ НЕ БОЛЕЕ 4-5 (СКОРЕЕ 4).

5 лет назад
guest_15914390886454
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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