Мне требуется программа, которая решала бы следующую задачу. У меня есть 10 аккаунтов на Авито, и чтобы пообщаться в чате авито, нужно заходить в каждый аккаунт, а потом выходить и т.д. Это не удобно, поэтому ...
Написание простых программ в labview
Предложение дополнительного заработка. Необходимо написать простые программы в labview.
РАБОТА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 8.06.2020 (понедельник) С 14 ДО 15 по мск (ОДИН ЧАС).
ПРИМЕРЫ того, что надо будет сделать:
1) Программу, которая выводит в текстовые файл положительные четные числа, не превосходящие N.
2) Программу, которая принемает от пользователя строковое значение в одном цикле, передает в другой. Другой цикл сохраняет полученный текст в файл. Программа должна корректно отрабатывать выход.
3) Программу, выводящую на xy-graph экспоненту и гамма-функцию.
Ещё примеры на фото
ВСЕГО ТАКИХ НЕ БОЛЕЕ 4-5 (СКОРЕЕ 4).
Заявки фрилансеров
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