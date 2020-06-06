Создать чат бот для Авито

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Закрыт8 заявок741 просмотр

Мне требуется программа, которая решала бы следующую задачу. У меня есть 10 аккаунтов на Авито, и чтобы пообщаться в чате авито, нужно заходить в каждый аккаунт, а потом выходить и т.д. Это не удобно, поэтому мне нужен чат бот или вроде что этого, я в этом не разбираюсь, чтобы я смог в одном месте общаться одновременно с 10 своими акками, и чтобы из этой программы я смог отвечать.

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