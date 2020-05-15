db_Andreevich

$25
Есть методичка. Нужно придумать тесты по темам 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В каждой теме есть подпункты. И нужно по каждому подпункту этих тем придумать 8 вопросов с ответами. То есть, например, в теме ...
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
4 года назад
NestJS, VueJS, Quasar, Bitrix, Firebase, PostgreSQL, SQL
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Есть методичка. Нужно придумать тесты по темам 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В каждой теме есть подпункты. И нужно по каждому подпункту этих тем придумать 8 вопросов с ответами. То есть, например, в теме ...