db_Andreevich

Дмитрий db_Andreevich

 
22 годаБеларусь/Гомель
5 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
HTML CSS SCSS SASS JS ReactJS Bootstrap jQuery GulpJS. Всё в сроки и всё идеально!

Уверенные знания HTML CSS SCSS SASS JS ReactJS Bootstrap jQuery GulpJS

NestJS, VueJS, Quasar, Bitrix, Firebase, PostgreSQL, SQL

Так же:

  • Задание точно будет сдано в указанные Вами сроки

  • Задание будет выполнено точно по ТЗ и, если необходимо, будут внесены Ваши личные пожелания

  • Ваш макет будет хорошо выглядеть на всех устройствах, которые Вам необходимы

JavascriptPostgreSQLHTMLCSSBootstrapjQueryБитриксFirebaseSCSSSASSReact.jsNestJSSQL