Разработка ПО на заказ. Интеграция готовых модулей в разрабатываемы системы.

Programm Tactics

Наша основная деятельность заключается в:

в оценке задачи, правильной рекомендации при старте проекта;

работе с Технической Документацией и дизайнерскими материалами;

разработке, внедрении готовых модулей в программный код и в архитектуру проектов для сокращении времени и устранении ошибок при разработке.

Мобильные приложения

Одно из основных направлений в работе с цифровыми продуктами.

Разрабатываем Мобильные приложения преимущественно для Android и iOS.

2. Социальные сети и CRM – системы

Разработка высоконагруженных web-платформ - это основная специализация нашей команды.

Мы имеем опыт работы в проектах разного масштаба и разной сложности. Понимаем что такое работать с большими бюджетами (от 3 000 000 р) и так же работаем с небольшими бюджетами (от 100 000 р)Имеем опыт работы с гос. проектами в качестве подрядчика и субподрядчика.В партнёрах (крупные IT\Digital компании) имеем агенства которые входят в топ 10 студий разработки ПО и приложений.