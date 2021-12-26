Разработка ПО на заказ. Интеграция готовых модулей в разрабатываемы системы.
Programm TacticsКоманда по разработке программных решений для бизнеса. Аналитическая IT-компания полного цикла разработки. Руководитель команды: Салтанюк Н.А.
Наша основная деятельность заключается в:
- в оценке задачи, правильной рекомендации при старте проекта;
- работе с Технической Документацией и дизайнерскими материалами;
- разработке, внедрении готовых модулей в программный код и в архитектуру проектов для сокращении времени и устранении ошибок при разработке.
- Мобильные приложения
Разрабатываем Мобильные приложения преимущественно для Android и iOS.
2. Социальные сети и CRM – системы
Разработка высоконагруженных web-платформ - это основная специализация нашей команды.
Мы имеем опыт работы в проектах разного масштаба и разной сложности. Понимаем что такое работать с большими бюджетами (от 3 000 000 р) и так же работаем с небольшими бюджетами (от 100 000 р)Имеем опыт работы с гос. проектами в качестве подрядчика и субподрядчика.В партнёрах (крупные IT\Digital компании) имеем агенства которые входят в топ 10 студий разработки ПО и приложений.
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