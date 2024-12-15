Php, mysql, WordPress, CPASOFT, AdCMS, Admitad

Разработка и создание купонных сайтов и витрин под Admitad под ключ. Натяжка макетов (шаблонов под AdCMS CPASOFT ). Отзывы. ICQ 951762.

-*nix;

-mysql;

-Аудит и безопасность;

-Веб-сервера;

-Обслуживание;

-Построение и проектирование ЛВС;

-Защищенные каналы между точками ( офисами, филлиалами, компаниями ) между городами и т.д.;

-Виртуализация OpenVZ;

И многое другое :)