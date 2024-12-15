Php, mysql, WordPress, CPASOFT, AdCMS, Admitad
Разработка и создание купонных сайтов и витрин под Admitad под ключ. Натяжка макетов (шаблонов под AdCMS CPASOFT ). Отзывы. ICQ 951762.
-*nix;
-mysql;
-Аудит и безопасность;
-Веб-сервера;
-Обслуживание;
-Построение и проектирование ЛВС;
-Защищенные каналы между точками ( офисами, филлиалами, компаниями ) между городами и т.д.;
-Виртуализация OpenVZ;
И многое другое :)
Я против войны в Украине!
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