Выгрузка данных и создание графиков из БД в MS Power-BI

Нужно отрисовать графики из базы данных программы Staffcop (БД PostgreSQL) в MS Power-BI.

Это отчет о работе сотрудника за неделю.

Для каждого сотрудника генерируется отдельный отчет.

Необходимо еженедельно генерировать такой отчет и иметь возможность выгружать на портал компании в виде HTML страницы, картинки либо PDF-файла.

Интеграцию с порталом компании выполнять не требуется, этим занимается наш программист, ему необходимо предоставить возможность загружать сгенерированный отчет.

В приложении картинка, как этот отчет выглядит в оригинале в программе Staffcop.

По ссылке похожая реализация такого функционала:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTAzYjFiMjAtZmUxZC00YThjLTgzODYtMzA2YTJhZDNlMjc0IiwidCI6IjE4YWMwODIyLTc0NjItNGI4Ni1iMWM1LTE4YTQ1NzZiYTU5ZCIsImMiOjl9

Документация по Staffcop API:

https://docs.staffcop.ru/api/index.html