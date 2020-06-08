ТЗ написание серверной части программы. 1. Сама программа на Java + OpenCV, интерфейс на HTML+CSS+JS 2. Ставится несколько камер по разным углам стоянки логистического центра 3. Программа должна объединять картинки с нескольких камер ...
Pascal, написать программу
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