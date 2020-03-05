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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
HTMLVBA
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую данного специалиста. С задачей справился, правки вносил быстро.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи. Оплата вовремя
$10
10 баллов
5 лет назад
1С
С Генрихом приятно работать, работа выполнена быстро и с душой.
Ответный отзыв
Правда, всё отлично. Постановка задачи - быстро и по делу. Всячески рекомендую
$12
10 баллов
5 лет назад
Отличный макрос для excel - цель реструктуризация таблиц в строительно-проектной сфере
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
$8
10 баллов
5 лет назад
Задача выполнена быстро и правильно.
Ответный отзыв
Чёткая задача, своевременная оплата Рекомендую