ohenry

Генрих Олехно ohenry

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Опыт работы с Delphi/Pascal более 20 лет. Много работаю с базами данных

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0 из 5

Отзывы заказчиков

Gutsy
Игорь 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Сборка html кода в excel vba
HTMLVBA
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
batt
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сгенерировать заголовки по алгоритму из csv файла
Рекомендую данного специалиста. С задачей справился, правки вносил быстро.
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи. Оплата вовремя
Ответный отзыв
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Генерация вариантов выражений с заданными словами в Эксель
С Генрихом приятно работать, работа выполнена быстро и с душой.
Правда, всё отлично. Постановка задачи - быстро и по делу. Всячески рекомендую
Ответный отзыв
makcbin
Максим 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Макрос для excel
Отличный макрос для excel - цель реструктуризация таблиц в строительно-проектной сфере
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Удаление части данных из ячеек таблицы excel
Задача выполнена быстро и правильно.
Чёткая задача, своевременная оплата Рекомендую
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