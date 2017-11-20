магазин на vamshop нужно сделать yml на основе яндекс маркет yml - (файл market.php есть) для сдэк.маркета https://docs.cdek.market/prodavcam/instrukcii/import-tovarov-yml.html#%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-yml нюансы: 1.на сайте много однотипных категорий - их нужно ...
- $15Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
сгенерировать заголовки вида [text] [brand] [model1, model2, ... modelN] – [mark1, mark2, markN] – [capacity] данные берутся из csv файла, там же частотности для model и mark задача состоит ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $12
задача скорректировать файл для отдачи в яндекс.маркет - видимо сгенерировать урлы с 301 редиректом по аналогии с модулем http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/abricos.antimarket/ разобраться в его функционале есть установленный bitrix с этим ...Завершен5 лет назад
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1. Подвинуть в шапке расположение блок geoip и личного кабинета (отцентрировать по высоте) 2. В модуле доставки не выводится название - вывести 3. Карта узкой открывается в модулях доставки - скорректировать ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Есть код скрипта, который убирает яндекс советник в битриксе. Задача адаптировать код для opencart. Интеграция в виде модуля не требутся. Код скрипта надо понять и скорректировать под opencartВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужен скрипт - который писал бы наличие и цену из xml файла в базу opencartВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
sitemap докрутить чтобы показывал помимо основных урлов еще и урлы на английском языке, они сформированы по маске /en/ например domain.com/en/product.html По ссылке ниже пример sitemap для мультиязычного сайта https://support.google.com/webmasters/answer/189077?visit_id=636923234069437393-1095517420&rd=1 ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо по коду товара спарсить цену, наличие и стоимости доставки. Подробности во вложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Две страницы на сайте не берут из сессии регион, причем другие страницы в том числе карточка берут нормально, Нужно поправитьЗавершен7 лет назад
- $5
Vamshop - необходимо поправить файл яндекс маркет - market.php, глюк в том что в маркет уходят товары, которые не в наличии.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
сама картинка во вложении, нужен качественный фавиконИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $15
Модуль частично обфусцирован, посмотреть на предмет возможности внесения правок, и при возможности внести их. Необходимо, чтобы при выборе города - в открывающемся окне виджета открывался выбранный город, сейчас открывается Москва по умолчанию. Необходимо, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
ocstore 2.1.0.2.1 + шаблон unishop + модуль Изображений опций pro. Глюк 1 состоит в том, что при выборе опций происходит автоматическое добавление в корзину (без нажатия на кнопку в корзину соответственно). Глюк 2 ...Завершен8 лет назад
- $15
Есть список маркировок и моделей с численным показателем (частотностью). Необходимо скомпоновать из них заголовки определенной длины: что-то вроде [brand ] [model1] [model2] - [mark1], [mark2] где модели и маркировки выбираются на основании частотности. Подробнее во ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Вывести пункты самовывоза из api транспортной компании на страницу opencart - обновлять по крону раз в день. Подробности во вложении.Закрыт8 лет назад
- $15
задача состоит в синхронности двух модулей geoip и вывод способов доставки оба этих модуля используют одну базу городов хотелось бы чтобы при переключении выбора региона в шапке - он также прописывался ...Закрыт8 лет назад
- $20
Необходим модуль для простановки наличия товаров на сайте. Наличие берется из xml поставщика. Подробности во вложении.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Ocstore 2.1.0.2.1, установлен модуль Simple, включено автокомплит поля город (по нему подгружаются способы доставки). Скрипт реализован таким образом, что обновление способов доставки происходит только при выборе подсказки, но НЕ происходит, когда вводишь название города ...Завершен8 лет назад
- $20
Необходимо подружить модуль геолокации google и штатный вывод на карточке сроков и стоимости доставки. Оформить как модульЗакрыт8 лет назад
- $35
Необходим модуль для cs-cart, который бы через api поставщика проставлял бы наличие товаров на сайте. Проверка идет по коду товараИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад