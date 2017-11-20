batt

Сергей batt

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ohenry
53 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сгенерировать заголовки по алгоритму из csv файла
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи. Оплата вовремя
Рекомендую данного специалиста. С задачей справился, правки вносил быстро.
Ответный отзыв
tsn-work
Сергей 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Файл для отдачи в яндекс.маркет – url с 301 редиректом
Приятно работать. Все четко и обстоятельно. Рекомендую
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
$10
10 баллов
6 лет назад
Скрипт - наличие и цена из xml в базу opencart
Opencart
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата!
Молниеносная реализация, доволен!
Ответный отзыв
vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Две страницы не берут из сессии регион
Заказчик обстоятельный, подробно объясняет непонятные моменты (со скриншотами и на словах). Остались самые приятные впечатления.
Сергей проявил себя как профессиональный специалист. Доволен сотрудничеством - буду обращаться еще
Ответный отзыв
Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Сделать хороший favicon из картинки
Рекомендую всем! Сотрудничеством доволен. Надеюсь еще поработать с Сергеем.
Благодарю, очень быстро и четко!
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