Скрипт анти яндекс советника адаптировать для opencart

$15
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки312 просмотров
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Есть код скрипта, который убирает яндекс советник в битриксе. Задача адаптировать код для opencart. Интеграция в виде модуля не требутся. Код скрипта надо понять и скорректировать под opencart

OpenCart
4 года назад
batt
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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