Подключить smarty к статичному сайту 10 страниц

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок304 просмотра
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Нужно подключить шаблонизатор Smarty к статичному сайту, примерно 10 страниц. Выделить шапку и подвал в отдельные файлы header.tpl и footer.tpl, а основной контент в index.tpl, dostavka.tpl и т.д.. Изнутри index.tpl подключить шапку и подвал. При подключении файла header.tpl также нужно передавать переменные title, page_url, meta_description, meta_keywords.

Должен быть отдельный файл config.php, в котором нужно задать следующие переменные:

$config['domain'] = 'example.com';

$config['url'] = 'https://example.com';;

$config['address']['city1'] = 'Москва';

$config['address']['city2'] = 'Москве'; // предлог в

$config['address']['city3'] = 'Москве'; // предлог по

$config['address']['street'] = 'ул. Арбат, 42';

$config['phone'] = '+7 (800) 555-35-35'; // публичный вид

$config['phone_link'] = '+78005553535'; // для ссылок

$config['email'] = '[email protected]';

Соответственно внутри шаблонов тоже нужно заменить эти вхождения на шаблонные переменные.

Пожалуйста, в заявках сразу указывайте сроки и стоимость. Также напишите фразу «начало весны», чтобы я понял что вы внимательно читаете ТЗшки.

Выбранному исполнителю скину архив с уже готовым проектом — нужно сделать по аналогии.

4 года назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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