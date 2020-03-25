Доработка проекта на Кохане

$250
Веб-программированиеЗавершен11 заявок962 просмотра
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Доброго дня. Есть магазин, написанный на Кохане. Магазин расширяется, появилась необходимость продвигать его в других регионах. В связи с этим нужна доработка. Подробное тз обсуждаю в личной переписке. Сроки неделя. Оплата поэтапно. 

4 года назад
777879
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
webx
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$250
10 дней
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