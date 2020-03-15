Видеоплеер для страницы товара на сайте

Веб-программированиеЗавершен4 заявки353 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется установить независимый от Youtube и других видеохостингов видеоплеер HTML5 на сайт для проигрывания видео-роликов на страницах товаров, без необходимости включения Adobe Flash Player в браузерах посетителей сайта.

Видео-ролики загружены на свой сервер.

4 года назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MariaDor
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$4
1 день
WMZ
Все сделано быстро, качественно, с пояснениями и инструкциями. Сотрудничеством очень доволен!
Отличный заказчик, с которым приятно иметь дело! Поставил задачу, за все дополнительный действия предложил доп. оплату, быстро оплатил заказ.
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