Написать обработчик платежной системы easypay.ua

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать  плагин на DLE 14.1 который  будет  обрабатывать  платеж  клиента  на  сайте  не  переходя  на easypay.

Тестовый файл по  настройке API предоставлю.

В ответе пишите ориентировочную стоимость.

4 года назад
syzingrigoriy
36 летАрмения
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно доработать маркетплейс

    Добрый день. Нужно, доработать маркетплейс на Битрикс. Корректная работа кабинета покупателя и поставщика, взаимодействие с 1с, работа с каталогом и карточкой товара. Тоесть, сопровождение и текущая работа ресурса. Плюс продвижение..

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Отправка писем с сайта (Заказ звонка и Купить в 1 клик) smtp

    У меня есть набор файлов и скриптов, которые я использую я отправки писем с сайта - Заказ звонка и Быстрый заказ товара. Они устарели, используют простую отправку писем через mail() php, часто письма попадают в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта vselgoty.ru

    Задачи для сайта vselgoty.ru 1. Вывести блок автора в начале статьи, после заголовка. Должна быть возможность из админке ставить галочки, выбирающие варианты вывода блока. Варианты:  1.1 https://kulikavto.ru/lishenie/vse-o-lishenii-prav.html - как тут. Т.е. Фамилия и имя автора и его ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт подбора товаров по БД

    Здравствуйте. Нужен скрипт подбора комплектов товаров. Соответственно нужна форма, скрипт поиска по БД. Сама БД ( с какой то простой админкой, где можно товары добавлять/изменять) Желательно сделать на laravel, но так же можно на нативном php. Или ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать фид для Яндекс Маркета

    Сайт работает на MODX. Есть установленный модуль для выгрузки товаров в Яндекс Маркет, но выгружает он все товары подряд, даже те которых в наличии нет, и нужно сделать так чтобы отсутствующие в наличии товары в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить скрипт node js (написанный на puppeteer)

    Приветствую! Требуется программист на node js необходимого оптимизировать ускорить скрипт написанный на puppeteer. Скрипт выполняет авторизацию на сайте и заполнение формы нашими данными. На текущий момент выполняет не всегда корректно и не всегда быстро, нужно что бы ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт импорта данных в сервис. я. услуги

    Требуется написать скрипт импорта данных из екселя в сервис яндекс услуги ,  данные которые должны быть добавлены в профиль аккаунта на яндекс услугах ( названия услуги,  описание услуги,  стоимость, фото,   раздел специальности)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо переработать скрипт конвертации товарного XML фида в Sqlite

    $100

    Существующий скрипт может конвертировать только один XML фид, а каждый следующий отменяет предыдущий. Этот недостаток нужно устранить.В результате по API должны передаваться товары, релевантные запросу стороннего скрипта.Работа будет считаться выполненной, если БД будет наполняться товарами ...

    SQLite
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад