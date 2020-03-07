Написать обработчик платежной системы easypay.ua

Добрый день. Нужно, доработать маркетплейс на Битрикс. Корректная работа кабинета покупателя и поставщика, взаимодействие с 1с, работа с каталогом и карточкой товара. Тоесть, сопровождение и текущая работа ресурса. Плюс продвижение..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать плагин на DLE 14.1 который будет обрабатывать платеж клиента на сайте не переходя на easypay.
Тестовый файл по настройке API предоставлю.
В ответе пишите ориентировочную стоимость.
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