Скрипт импорта данных в сервис. я. услуги

Существующий скрипт может конвертировать только один XML фид, а каждый следующий отменяет предыдущий. Этот недостаток нужно устранить.В результате по API должны передаваться товары, релевантные запросу стороннего скрипта.Работа будет считаться выполненной, если БД будет наполняться товарами ...
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Требуется написать скрипт импорта данных из екселя в сервис яндекс услуги , данные которые должны быть добавлены в профиль аккаунта на яндекс услугах ( названия услуги, описание услуги, стоимость, фото, раздел специальности)
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