Доработка сайта, новый диз.страниц и т.д.

1)Дизайн раздела с https://anapa.info/news/ перенести сюда http://www.simferopol.info/news/ , http://www.simferopol.info/region/ и сюда http://www.simferopol.info/article/ Сайт с которого брать диз лежит в корне на сервере.Сделать отображение превью фото как на эскизе 1 справа в столбце. Так же вывести отображение фото в блок фоторепортажи (сломано не отображается)2)Главная страница перенести визуал от сюда https://anapa.info/ сюда http://www.simferopol.info/ . Переносим блок 1, последние новости, фоторепортажи. остальное убираем.Поправить шапку на главной, меню сжалось почему-то, и разобраться с отображением превью фото (интервью раздел туда выведен).Это основное остальное по мелочи в процессе за отдельную плату.