Создать интерактивную карту для Вордпресса

нужно создать вот такую карту как на сайтах примерах

coronavirus-online

coronavirus-monitor

(точка ру)

нужно посмотреть сайт и скзаать откуда они берут данные

возможно тянут отсюда

gisanddata.maps.arcgis

.com

можно тоже у них взять с переводом на русский язык, как вариант.

также есть аналогичные сайты

предложите варианты, ценник. сроки.