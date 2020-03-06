Создать интерактивную карту для Вордпресса

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно создать вот такую карту как на сайтах примерах

coronavirus-online

coronavirus-monitor

(точка ру)

нужно посмотреть сайт и скзаать откуда они берут данные

возможно тянут отсюда 

gisanddata.maps.arcgis

.com

можно тоже у них взять с переводом на русский язык, как вариант.

также есть аналогичные сайты

предложите варианты, ценник. сроки.

4 года назад
kyzmingleb
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад