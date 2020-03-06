Доработка сайта на опенкарт

Привет всем, есть сайт [url=https://artwork.school/course-video.html]https://artwork.school/course-video.html[/url] на подобие которого нужно сделать наш есть наш сайт [url=http://1videoshkola.ru/]1videoshkola.ru[/url] нужно наш сайт оформить примерно так же или лучше) как сайт исходник, на нашем сайте установлена тема [url=https://themeforest.net/item/rosie-multipurpose-wordpress-theme/8838581]https://themeforest.net/item/rosie-multipurpose-wordpress-theme/8838581[/url] в ваших откликах описывайте пож ваш опыт работы с WP.