Оформить сайт на WP

Делаем платежную систему для сайта, при попытке запроса получаем 302 редирект, а нужно вывести форму с ссылкой. До сегодняшнего дня всё работало. Куки и пр данные получаем, но выходит ошибка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем,
есть сайт
https://artwork.school/course-video.html
на подобие которого нужно сделать наш
есть наш сайт
нужно наш сайт оформить примерно так же или лучше) как сайт исходник,
на нашем сайте установлена тема
https://themeforest.net/item/rosie-multipurpose-wordpress-theme/8838581
в ваших откликах описывайте пож ваш опыт работы с WP.
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