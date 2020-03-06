Оформить сайт на WP

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок173 просмотра
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Привет всем,

есть сайт 

https://artwork.school/course-video.html

на подобие которого нужно сделать наш

есть наш сайт

1videoshkola.ru

нужно наш сайт оформить примерно так же или лучше) как сайт исходник,

на нашем сайте установлена тема 

https://themeforest.net/item/rosie-multipurpose-wordpress-theme/8838581

в ваших откликах описывайте пож ваш опыт работы с WP.

4 года назад
timchykbogdan
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад