Нужно реализовать видео на сайте + оптимизацию под все экраны

Веб-программированиеЗавершен2 заявки165 просмотров
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Нужно реализовать видео на сайте + оптимизацию под все экраны

4 года назад
marchykevgeniy
36 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Satirik89
Роман 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$4
1 день
Очень хороший фрилансер, всем советую. Быстро понял задачу и быстро её выполнил. Спасибо!
Все отлично и оперативно. Сделали быстро задачу. Четко и по делу, крайне рекомендую!