Satirik89

Роман Satirik89

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-Мастер

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3.
  • Wordpress, MODX REVO
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 4.
  • SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Использование спрайтов.
  • HTML e-mail шаблоны (адаптивные)
  • Photoshop
  • Ретушь
  • Опыт более 13 лет
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Saychik
43 года
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Ускорить загрузку сайта
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
glazkoff
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Поправить js
JavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_14949491165191
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Починить страницу на вордперсе
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mark500
Леонид 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$13
9 баллов
5 лет назад
Сверстать страницу
Заказ был выполнен, а вот доработки по нему сделать уже не получилось - исполнитель пропал. Так как причина пропажи мне не известна, может у человека что-то случилось, то ничего плохого по этому поводу я писать не буду.
oleksiikovalov
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
3 балла
5 лет назад
Установить Wordpress шаблон и наполнить его контентом
WordPress
Роман пропал после согласования задания и сроков. На сообщения не отвечает.
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HTML-верстка
11 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга