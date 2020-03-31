Веб-Мастер
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3.
- Wordpress, MODX REVO
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 4.
- SCSS
- Gulp
- Git
- Использование спрайтов.
- HTML e-mail шаблоны (адаптивные)
- Photoshop
- Ретушь
- Опыт более 13 лет
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
5 лет назад
JavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$13
9 баллов
5 лет назад
Заказ был выполнен, а вот доработки по нему сделать уже не получилось - исполнитель пропал. Так как причина пропажи мне не известна, может у человека что-то случилось, то ничего плохого по этому поводу я писать не буду.
$20
3 балла
5 лет назад
WordPress
Роман пропал после согласования задания и сроков. На сообщения не отвечает.
HTML-верстка
11 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга