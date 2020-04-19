Ускорить загрузку сайта

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок272 просмотра
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есть сайт на joomla. он очень долго грузиться. надо решить проблему.

http://rlc.premiumcars.ru/

4 года назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Satirik89
Роман 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$15
11 дней
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