Синхронизация сайта с 1С

$150
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки168 просмотров
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Добрый день! Нужно настроить синхронизацию сайта на DIAFAN.CMS.  Сейчас работает синхронизация со стандартным модулем выгрузки 1С, но не выгружаются остатки по городам.

4 года назад
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад