Перенос сайта с самописного движка на WP с сохранением функционала

Есть довольно объемный сайт - кулинарные рецепты, около 2000 страниц. БД MySQL.

Нужно перенести его с самописного движка на WordPress с сохранением шаблона, структуры url, комментариями.

Сайт не является обычным статейником. Есть функционал регистрации пользователей, есть рецепты, добавленные пользователями, хотелось бы сохранить принадлежность статей их авторам.

Хорошо бы сохранить функционал пошагового добавления рецептов, с возможностью добавления картинок, и у картинок накладывать водяной знак при показе в статье.

Хотелось бы, чтобы позиции сайта просели по минимуму (посещалка) после переноса. Также нужна адаптированная под мобильные устройства верстка.

Есть описание функционала сайта. Могу также предоставить дамп БД для понимания логики работы текущего сайта и файлы php с набором функций.

Сайт - http://www.vseblyuda.ru/