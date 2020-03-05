Сейчас на сайте слишком "простой" дизайн. Нужно установить нормальную тему (может быть у вас есть платная), чтобы сайт выглядел "престижно".
Перенос сайта с самописного движка на WP с сохранением функционала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть довольно объемный сайт - кулинарные рецепты, около 2000 страниц. БД MySQL.
Нужно перенести его с самописного движка на WordPress с сохранением шаблона, структуры url, комментариями.
Сайт не является обычным статейником. Есть функционал регистрации пользователей, есть рецепты, добавленные пользователями, хотелось бы сохранить принадлежность статей их авторам.
Хорошо бы сохранить функционал пошагового добавления рецептов, с возможностью добавления картинок, и у картинок накладывать водяной знак при показе в статье.
Хотелось бы, чтобы позиции сайта просели по минимуму (посещалка) после переноса. Также нужна адаптированная под мобильные устройства верстка.
Есть описание функционала сайта. Могу также предоставить дамп БД для понимания логики работы текущего сайта и файлы php с набором функций.
Сайт - http://www.vseblyuda.ru/
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт4 года назад
Доработать выгрузку для опенкарт. Техническое задание вышлю по запросу.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать агрегатор новостей, которей будут собираться с RSS источников и объединятся модератором вручную. Отзовитесь у кого есть опыт. Есть ряд нюансов: рейтинг RSS источников, ручная настройка подборки новостей по одной теме и другие. краткое описание в приложении.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, есть сайт на Вордпрессе: [url=http://gramarmarmi.it/]http://gramarmarmi.it/ [/url]Все страницы, кроме главной выкидывает в 404 ошибку, хотя они опубликованы. Кто сможет решить проблему быстро и качественно - прошу оставить заявку с вашей ценой.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна правка шаблона Wordpress, тема Masterstudy. 1. Вывести 2 телефонных номера в хедере и контакте (в настройках темы можно только 1 задать) [url=https://test.3ton.by/kontakty/]https://test.3ton.by/kontakty/[/url] [url=https://c2n.me/46iCn8v.png]https://c2n.me/46iCn8v.png[/url] [url=https://c2n.me/46iCdfF.png]https://c2n.me/46iCdfF.png[/url] 2. Сделать эти телефонные номера кликабельными. (в настройках темы нельзя задать ссылку) Также в футере. [url=https://c2n.me/46iCgrl.png]https://c2n.me/46iCgrl.png[/url]Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. 1. В amo есть пользователи: руководитель (администратор), менеджер 1, менеджер 2 и т.д. 2. Заявки в Сделки поступают из разных городов, к примеру Казань, Екатеринбург, Москва и т.д. Поступают из своих групп ВК, из ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Движок MODX Revolution 2.7.2-pl.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Сайт [url=http://62tonirovka.ru/]http://62tonirovka.ru/[/url] сейчас на CMS UMI. Контент этого сайта (21 страница) необходимо перенести на шаблон [url=http://74tonirovka.ru/]http://74tonirovka.ru/[/url] (wp). Перенос контента включает: -распределение текста по блокам (структура страниц изменилась) -перенос фото контента (проверить сразу же сжаты ли картинки, если нет то сжать) -перенос тегов и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $85
Нужно с помощью API Альфа ЦРМ вывести всю информацию на сайт битрикс. Дизайн отрисован. Информация о интеграции, можно посмотреть тут - [url=https://alfacrm.pro/integrations]https://alfacrm.pro/integrations[/url] На сколько возможно подробное ТЗ прикрепил. Но нужны будут уточнения с разработчиком. Бюджет 5600 рублей.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Существует сейчас сайт, на WP 5.3.2. Требуется исправить основные ошибки при тестировании скорости загрузки и работы. Результаты теста и рекомендации: https://gtmetrix.com/reports/gk-es.ru/TuUlQa2Q Основная задача - исправить все пункты, которые F,E,D,CСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад