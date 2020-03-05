Программист CMS Битрикс + Альфа ЦРМ

$85
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки183 просмотра
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Нужно с помощью API Альфа ЦРМ вывести всю информацию на сайт битрикс. Дизайн отрисован.

Информация о интеграции, можно посмотреть тут - https://alfacrm.pro/integrations

На сколько возможно подробное ТЗ прикрепил. Но нужны будут уточнения с разработчиком.

Бюджет 5600 рублей.

4 года назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад