Перенос сайта с Joomla 2.5 на 3.9.15.

$380
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок215 просмотров
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Здравствуйте, старый движок сайта ex-sound.ru после всяких внедрений соовсем плохо работает, например не работают функции по типу оформления заказа в корзине. Из-за этого необходимо поменять полностью движок сайта на Joomla 3.9.15. На сайте также установлен магазин старый VirtueMart 2.5, который тоже требуется поменять на новый 3.хх. На сайте в модуле K2 много материалов и категорий. Есть домен для переноса.

Joomla
4 года назад
guest_15833425361975
4 года в сервисе
Был
4 года назад