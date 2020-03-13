Перенести сайт на современную joomla с joomla 2.5

Есть сайт на joomla 2.5 ориентировочно 2013 года. Работает на php 5.4 . Нужно перенести на свежую joomla и php. Там везде mysql для запросов базе используется, я сейчас исправляю эту активно. Но подумал, что может будет проще перенести на новую cms.

Адрес сайта скажу в ЛС.