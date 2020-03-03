Модуль - калькулятор для сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок371 просмотр
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Добрый день!

Нужно написать модуль для сайта, который работает на СМС Joomla.

Сам модуль - это калькулятор

Пример работы по ссылке: https://platonstroy.com.ua/buy-turf.html

Указывайте стоимость. ТЗ прилигаю в файле.

Спасибо.

Joomla
3 года назад
daggolova
Дмитрий 
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад