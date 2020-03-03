Модуль - калькулятор для сайта на Joomla

Необходимо интегрировать верстку на cms. Бюджет, сроки и cms укажите в заявке. Примеры свёрстанных страниц: [url=http://masterkonditer.com/]http://masterkonditer.com/ http://masterkonditer.com/catalog.html[/url] [url=http://masterkonditer.com/product.html]http://masterkonditer.com/product.html[/url] [url=http://masterkonditer.com/basket.html]http://masterkonditer.com/basket.html[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно написать модуль для сайта, который работает на СМС Joomla.
Сам модуль - это калькулятор
Пример работы по ссылке: https://platonstroy.com.ua/buy-turf.html
Указывайте стоимость. ТЗ прилигаю в файле.
Спасибо.
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